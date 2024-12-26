Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada, U.G. tarafından silahla yaralanan C.B. hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 13:30 sıralarında meydana geldi.

Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Henüz belirlenemeyen bir sebeple U.G., C.B.'ye ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı C.B.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şüpheli U.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu tür olayların önlenmesi ve güvenliğin sağlanması için yetkililerin çalışmaları devam ediyor. Kayseri'de yaşanan bu üzücü olay, toplumda büyük bir yankı uyandırdı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Fahiş fiyat cezaları artırıldı
Fahiş fiyat cezaları artırıldı
Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı
Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı
Eğitim Bir Sen, veli tarafından darb edilen müdür yardımcısı için basın açıklaması yaptı
Eğitim Bir Sen, veli tarafından darb edilen müdür yardımcısı için basın açıklaması yaptı
Semt pazarında rekor kestanenin
Semt pazarında rekor kestanenin
Başkan Özdoğan sanayi esnafıyla bir araya geldi: 'Hacılar'ın Ekonomik Kalbi Sanayi Sitesi'
Başkan Özdoğan sanayi esnafıyla bir araya geldi: “Hacılar’ın Ekonomik Kalbi Sanayi Sitesi”
Kayseri Ticaret Odası 2024 Yılı Son Meclis toplantısını gerçekleştirdi
Kayseri Ticaret Odası 2024 Yılı Son Meclis toplantısını gerçekleştirdi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!