Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Henüz belirlenemeyen bir sebeple U.G., C.B.'ye ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı C.B.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şüpheli U.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu tür olayların önlenmesi ve güvenliğin sağlanması için yetkililerin çalışmaları devam ediyor. Kayseri'de yaşanan bu üzücü olay, toplumda büyük bir yankı uyandırdı.