''Failler yargılanmalı, zararlar giderilmelidir''

AV. Abdullah Kaya'nın konuyla ilgili basın açıklaması şöyle:

"30 Haziran gecesi Kayseri ile Melikgazi ilçesi Danişment Mahallesi'nde Suriyeli sığınmacılara yönelik öfkeli ve acımasız bir saldırı gerçekleştirilmiştir.

Mahalle dışından geldikleri iddia edilen yüzleri maskeli, elleri sopalı gruplar akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayan Suriyeli bir gencin akrabası olan 6 yaşındaki akrabası bir kız çocuğuna tecavüz iddiasının yayılmasını gerekçe göstererek Suriyeli sığınmacılara ait işyeri ve arabaları yakarak, tahrip etmeye başlamışlardır. Belirtmek isteriz ki ; yargılamayı yargı organları yapar ve kimin şüpheli, kimin sanık olacağına yaptıkları soruşturma ve kovuşturma neticesinde yargı organları karar verir. Bir kişiye isnat edilen suçun, bu eylemin belirli bir kesime mal edilmesi ve bu insanlara karşı can ve mal güvenliğini tehdit edecek davranışlarda bulunulmasının son derece yanlış olduğunu hatırlatıyoruz.

Akşam saat 20.00 civarında başlayan, güvenlik güçlerinin müdahalesine göstericilerin taş atarak karşılık verdiği olaylarda 15 polis hafif yaralanmış, 100’den fazla gösterici gözaltına alınmış, 300'den fazla Suriyeli sığınmacılara ait iş yeri ve araba yakılarak, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Olayın yaşandığı saatlerden bu zamana Suriyeli sığınmacılar iş yerini açamaz, çalışanlar işe gidemez duruma gelmişlerdir.

Koruma statüsü altına aldığınız insanların insanca bir hayat yaşaması için gerekli tedbirleri almak öncelikle hükümetin sorumluluğudur. Bu manada Kayseri’de yaşanan vahşetin sorumlularının adalet önüne çıkartılmasını bekliyoruz. Kayseri Valiliği yaptığı açıklamada olaylara zamanında müdahale edildiğini, olayların bir daha yaşanmaması ve devam etmemesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını, zarar gören iş yeri ve arabaların tespitinin yapılacağını, sığınmacıların ve Türk vatandaşlarının provokasyonlara alet olmamalarını sağduyu ile hareket etmelerini tavsiye etmiştir.

MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak!

a) Olaylarda yaralanan güvenlik güçlerine, arabaları ve iş yerleri tahrip edilen sığınmacılara ve Kayseri halkına geçmiş olsun dileklerimizi bildiriyoruz.

b) Olaylara karışan, yakma yıkma ve saldırılarda yer alan kişilerin ve azmettiricilerin ivedilikle tespit edilip ve yargı önüne çıkartılmasını bekliyoruz.

c) Yaşanan vahşetin devam etmemesi için güvenlik tedbirlerinin önemle devam ettirilmesinin

d) İş yerini açamaz, arabasını kullanamaz, temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen can güvenliğinden endişe eden sığınmacıların gerekli tedbirler alınarak normal hayata döndürülmesi ve olayın faillerinin adaletle yargılanıp suçlarının cezasız kalmaması için Kayseri Valiliğini, İçişleri Bakanlığını, Adalet Bakanlığı ile ilgili bakanlık ve kurumları gerekli tedbirleri almaya ve adımları atmaya davet ediyoruz.''