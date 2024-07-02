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Video inceleme ve şüpheli tespit çalışmaları devam ediyor

Kayseri'de 30 Haziran günü başlayan toplumsal olaylarda 21 emniyet, 1 itfaiye personelinin yaralandığı açıklandı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, olaylara karışanlarla ilgili olarak gözaltına alma işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Video inceleme ve şüpheli tespit çalışmaları devam ediyor

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 30 Haziran günü başlayan toplumsal olaylarda 21 emniyet, 1 itfaiye personelinin yaralandığını açıkladı. Öte yandan olaylara karışanlarla ilgili olarak da gözaltı işleminin devam ettiğini belirtti. 

Vali Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Değerli Kayserili vatandaşlarımız 30.06.2024 tarihinde başlayan toplumsal olaylarda 21 Emniyet personeli ve 1 itfaiye personeli yaralandı. Olaylara karışanlarla ilgili olarak gözaltına alma işlemleri devam etmektedir.

Video inceleme ve şüpheli tespit çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yaparak, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme” suçunu işlediği tespit edilen kişiler gözaltına alınmaktadır.  Şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.
Değerli Kayserili hemşehrilerimiz geçmişten bugüne ülkemizin güvenlik ve bekası noktasında adeta bir sigorta şehir olan Kayserimizin kıymetli vatandaşlarının maksatlı çevrelerin başlattığı provokatif eylemlerin içerisinde yer alarak güvenlik güçlerimize zorluk çıkarmasına ve hemşehrilerimizin huzurunu bozmalarına izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın itidalli davranarak hiçbir menfur eylemin içinde bulunmamalarını önemle rica ederiz” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

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