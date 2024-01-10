Fatih Karagümrük - Kayserispor: 4-1

Kayserispor, daha önce tehir edilen ve bugün oynanan Süper Lig'in 16'ıncı haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Sarı kırmızılılar maçı 4-1'lik skorla kaybederek mağlubiyet serisini 4 maça çıkardı. 

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  • 10.01.2024 22:53
  • Güncelleme: 10.01.2024 22:53
Fatih Karagümrük - Kayserispor: 4-1

GOL… 23’ Rohden attı, Karagümrük öne geçti… Eysseric’in sol iç kulvardan sol ayağıyla gönderdiği topu yayın sağ tarafında kontrol eden Rohden, ceza sahasına girip sağ ayağıyla uzak köşeye çektiği şutta topu filelere gönderdi: 1-0.
GOL… 38’ Fark ikiye çıktı… Topu orta kulvarda kontrol edip topu ceza sahasının soluna taşıyan Rohden, sağ ayağıyla köşeye gönderdiği top önce yan direğe çarpıp ardından filelerle buluştu: 2-0.
GOL… 41’ Karagümrük’te kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıkta sağ iç kulvardan Eysseric’in kullandığı serbest vuruşta Rohden penaltı noktası üzerinden kafa vuruşunu yaptı. Top kaleci Bilal’in bakışları arasında solundan filelere gitti: 3-0.
GOL… 45+2’ Boa Morte attı, Kayserispor farkı ikiye indirdi… Hasan Ali’nin sol kanattan yaptığı ortada Bahoken penaltı noktasının gerisinden sol ayağıyla gelişine şutunu çekti. Kaleci Emre topu elinden kaçırınca pozisyonu takip eden Boa Morta top filelere gönderdi: 3-1.
GOL… 52’ Lasangna attı, Karagümrük farkı yeniden ikiye çıkardı… Kaaragümrük’te Güven kendi yarı sahasında kazandığı top sonrası takımını hızlı hücuma çıkardı. 4’e 1 hücum eden Karagümrük’te Güven’in pasında Lasagna sol iç kulvardan ceza sahasına girip sol çaprazdan sol ayağıyla şutu çekti, top uzak direğe çarpıp filelere gitti: 4-1.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu 
HAKEMLER: Burak Şeker, Uğur Sarı, Ali Alp

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, J. Attamah, D. Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Yılmaz (Dk. 81 Talha) Y. Ackah, A. Boa Morte, A. Karimi (Dk. 69 Baran) M. Thiam(Dk. 46 Mehmet Eray ve Ramazan), S. Bahoken

FATİH KARAGÜMRÜK: Emre Bilgin, Salih Dursun, F. Veseli, I. Dresevic, Levent Mercan, M. Rohden, F. Paoletti, Can Keleş (Dk. 70 Adnan), V. Eysseric (Dk. 88 Emir ve Samet), Güven Yalçın, K. Lasangna. 

GOLLER: Dk. 23 - 38 - 41 Rohden, Dk. 52 Lasangna (Fatih Karagümrük)
Dk. 45+2 Boa Morte (Kayserispor)

SARI KART: Dk. 57 Mehmet Eray, Hasan Ali,
Recep Uçar (Kayserispor)

1ha

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