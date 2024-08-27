Fatih Sultan Mehmet Bulvarı yenileniyor

Melikgazi Belediyesi ilçedeki yol yenileme çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda 400 metre uzunluğunda asfalt çalışmaları devam ediyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Hem bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hem de Organize Sanayi Bölgesi’ne giden vatandaşlarımızın yoğunlukla kullandığı bu bulvarı yenileyerek ulaşım konforunu artırıyoruz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Vatandaşların konforlu ve güvenli ulaşımına büyük önem veren Melikgazi Belediyesi, ilçedeki yol yenileme ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Altınoluk Mahallesi’nde bulunan ve Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlanan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nı yenileyen Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Ekipleri, titizlikle çalışarak, bulvarın 400 metrelik uzunluğa ve 16 metrelik genişliğe sahip bölümüne asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Güvenli ve konforlu ulaşımın önemine vurgu yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İlçemizde ömrünü tamamlamış asfaltları kaldırıp, yerine yeni asfalt döküyoruz. Bu sayede yolları yeniliyoruz. Ekiplerimiz Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nın 400 metrelik kısmında çalışma gerçekleştirerek yolu yeniliyor. Burası hemen bulvarın girişindeki benzin istasyonundan Hacı Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi’nde kadar olan bölüm. Organize Sanayi Bölgesi’nin “Dağ Yolu” olarak adlandırılan yoluna giderken de kullanılıyor. Çok sayıda araç buradan geçiş sağlıyor. Hem bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hem de Organize Sanayi Bölgesi’ne giden vatandaşlarımızın yoğunlukla kullandığı bu bulvarı yenileyerek ulaşım konforunu artırıyoruz. Ekiplerimize titizlikle çalıştıkları için teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun” dedi.