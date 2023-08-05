Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Yaz Kursu Kapanışı Yapıldı

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Yaz Kursu Kapanışı yapıldı. Kapanış programında konuşan Vakıf Genel Başkanı İlhan Zafer Vakfımızın derdi neslimize Kuranı, Allah'ı, Allah Resülü'nü doğru bir şekilde öğretmek vatana, millete, ailelere faydalı bir nesil yetiştirmek geçmişini iyi bilen, geleceğe ümitle bakan bir nesil yetişmesine katkı sağlamaktır dedi.

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  • 05.08.2023 15:54
  • Güncelleme: 07.08.2023 10:16
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Yaz Kursu Kapanışı Yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Yaz Kursu Kapanışı yapıldı. Kapanış programında konuşan Vakıf Genel Başkanı İlhan Zafer; "Vakfımızın derdi; neslimize Kuranı, Allah’ı, Allah Resülü’nü doğru bir şekilde öğretmek; vatana, millete, ailelere faydalı bir nesil yetiştirmek; geçmişini iyi bilen, geleceğe ümitle bakan bir nesil yetişmesine katkı sağlamaktır" dedi.

Hunat Hatun Medresesi Konferans Salonu’nda düzenlenen program; Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Programda konuşan Vakıf Genel Başkan Yardımcısı İlhan Zafer; kursa katılan öğrenci ve ailelerine teşekkürlerini ileterek, "Vakıf olarak 6 yıl önce başladığımız yürüyüşle Fatih sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı; ’Geçmişten geleceğe bir köprü’ sloganıyla yola çıkmıştık. Kayseri temsilciliği olarak o yılda 3-5 öğrenciyle başladığımız yaz kurslarımız şükürler olsun 65 öğrenciye ulaştı. Vakfımızın derdi; neslimize Kuranı, Allah’ı, Allah Resulü’nü doğru bir şekilde öğretmek; vatana, millete, ailelere faydalı bir nesil yetiştirmek; geçmişini iyi bilen, geleceğe ümitle bakan bir nesil yetişmesine katkı sağlamaktır. Bu konuda bizleri yalnız bırakmadığınız, çocuklarımızı bize emanet ettiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kurs öğrencileri Kur’an-ı Kerim ve dua okudu.

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İHA

Kayseri Gündem
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