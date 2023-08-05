Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Yaz Kursu Kapanışı yapıldı. Kapanış programında konuşan Vakıf Genel Başkanı İlhan Zafer; "Vakfımızın derdi; neslimize Kuranı, Allah’ı, Allah Resülü’nü doğru bir şekilde öğretmek; vatana, millete, ailelere faydalı bir nesil yetiştirmek; geçmişini iyi bilen, geleceğe ümitle bakan bir nesil yetişmesine katkı sağlamaktır" dedi.

Hunat Hatun Medresesi Konferans Salonu’nda düzenlenen program; Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Programda konuşan Vakıf Genel Başkan Yardımcısı İlhan Zafer; kursa katılan öğrenci ve ailelerine teşekkürlerini ileterek, "Vakıf olarak 6 yıl önce başladığımız yürüyüşle Fatih sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı; ’Geçmişten geleceğe bir köprü’ sloganıyla yola çıkmıştık. Kayseri temsilciliği olarak o yılda 3-5 öğrenciyle başladığımız yaz kurslarımız şükürler olsun 65 öğrenciye ulaştı. Vakfımızın derdi; neslimize Kuranı, Allah’ı, Allah Resulü’nü doğru bir şekilde öğretmek; vatana, millete, ailelere faydalı bir nesil yetiştirmek; geçmişini iyi bilen, geleceğe ümitle bakan bir nesil yetişmesine katkı sağlamaktır. Bu konuda bizleri yalnız bırakmadığınız, çocuklarımızı bize emanet ettiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kurs öğrencileri Kur’an-ı Kerim ve dua okudu.