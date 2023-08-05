Gürün'de DYK kursları sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen program kapsamında düzenlenen Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) devam ediyor.

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  • 05.08.2023 10:32
  • Güncelleme: 05.08.2023 10:32
Gürün'de DYK kursları sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen program kapsamında düzenlenen Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) devam ediyor.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, bu kapsamda Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilçede gerçekleştirilen DYK’lara katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim Müfettişleri Başkanı Osman Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir ve Sivas Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Banu Boğazlıyan ile birlikte ilk olarak Gürün İsmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden Aslan, kursa katılan öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilerin geleceğe yönelik hedefleri hakkında bilgi alan Aslan, hiçbir başarının tesadüf olmadığının altını çizerek, başarılı olmak için gayret etmek ve çok çalışmak gerektiğine vurgu yaptı. Aslan, öğrencilere sadece derslerine odaklanmalarını ve bu süreçte, tablet, televizyon ve telefondan mümkün olduğunca uzak kalmalarını tavsiye etti.

Aslan, daha sonra Gürün 80. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret ederek kurslara katılan 8. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Aslan, başarı dileklerini iletti. Aslan daha sonra geçici olarak okul binasında çalışmalarını sürdüren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile de bir araya gelerek sohbet etti.

İHA

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