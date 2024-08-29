Fatih Üzüm: 'Cumhur İttifakı olarak Kayseri, Türkiye'nin yükselen yıldızı olmaya devam edecektir'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm; "Milletvekillerimizin meclisin tatile girmesi ile beraber Kayseri’deki çalışmalara ağırlık vermesi, genel başkan vekilimizin şehrimizin sorunları ile yakından ilgilenmesi, teşkilatlarımız ve belediyelerimizin uyum içinde Kayseri’ye hizmet için mücadele etmesi, birlikteliğimiz ve saha çalışmalarımız hamdolsun vatandaşlarımız tarafından takdir ile karşılanmakta ve sahada güzel bir karşılığının olduğunu görmekteyiz" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Cumhur İttifakı olarak Kayseri’nin Türkiye’nin yükselen yıldızı olmaya devam edeceğini belirttiği açıklamasında; "Öncelikle Bünyan ilçemizde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden hemşehrimiz Muhittin Saraç’a Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu vesile ile tüm Güllüce’li ve Bünyan’lı kardeşlerimize de tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın ilk anından itibaren oraya intikal ettiğimiz Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş, T.B.M.M. Milli Savunma Komisyonu Başkanımız ve Kayseri Milletvekilimiz Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Seyit Demirezen ve Bünyan Belediye Başkanımız Selahattin Metin ile tüm ekiplerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Böyle bir günde kenetlenmenin, birlikteliğin önemini bir daha hissettik. Ayrıca son günlerde öznesi belli olmayan bazı açıklamaların önce yerel basında farklı yönlere çekildiğini sonra ise ulusal basında Cumhur İttifakı’nın bütünlüğü ve birlikteliğine zarar vermek maksatlı kullanıldığını maalesef ki üzüntü içinde takip etmekteyiz. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak Türkiye’de belki de en fazla Cumhur İttifakı ruhuna bağlı hareket etmeye özen gösteren bizler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin hiçbir hesap yapmadan ülkenin bekası için 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası tüm güçlüklere ve zorluklara rağmen oluşturdukları bu birlikteliğe her daim sahip çıkarak örnek gösterilecek çalışmalara imza attık ve atmaya da devam edeceğiz. Birlikte nice seçimler atlatıldı, 14 ve 28 Mayıs tarihlerindeki iki turlu seçimlerde üstün bir gayret ve özveri ile saha çalışmaları devam etti ve hamdolsun ki bugünlere alnımızın akı ile geldik. Milletvekillerimizin meclisin tatile girmesi ile beraber Kayseri’deki çalışmalara ağırlık vermesi, genel başkan vekilimizin şehrimizin sorunları ile yakından ilgilenmesi, teşkilatlarımız ve belediyelerimizin uyum içinde Kayseri’ye hizmet için mücadele etmesi, birlikteliğimiz ve saha çalışmalarımız hamdolsun vatandaşlarımız tarafından takdir ile karşılanmakta ve sahada güzel bir karşılığının olduğunu görmekteyiz. Cumhur İttifakı olarak Kayseri, Türkiye’nin yükselen yıldızı olmaya devam edecektir ve bizler bunların gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışmaya, bu ittifakın bütünlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Aksi bir ifade de bulunmak, zarar verecek bir söylem gerçekleştirmek bizim lugatımızda yoktur ve olmayacaktır. Bizler her daim iletişime açık olmaya ve Cumhur İttifakı’nın bütünlüğünü muhafaza edecek konularda dedikoduya mahal vermeden çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Kayserili hemşehrilerimiz ne tarafa bakarsa baksınlar muhakkak bizlerden birini görmeye devam edecek, çalışmalarımızı takdir ile izlemeye devam edeceklerdir. Bu vesile ile 30 Ağustos Zafer Bayramımızın kutlu olmasını diliyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum" ifadelerini kullandı.