Kayseri protokolünden Zafer Bayramı mesajları

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kayseri protokolü kutlama mesajı yayımladı.

Vali Gökmen Çiçek’in 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “30 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk ulusunun ve ordusunun üstün çaba ve inancıyla kazanılan Meydan Muharebesi sonunda elde edilen zafer, zulme, işgale, esarete, teslimiyete karşı topyekûn haykırış, birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatı, büyük fedakârlıklarla yazılan bir kahramanlık destanıdır. Tarihi şanlı zaferler ile dolu olan milletimiz, 30 Ağustos Zaferi ile egemenliğini kayıtsız şartsız tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu zafer ile Anadolu insanı topyekûn verdiği onurlu mücadelesini milli birlik ve beraberliğini ve milleti ile bütünleşmiş kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Aziz Türk Milleti’nin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı olan bu anlamlı günün 102. yıldönümünü kutlarken, ecdadımızın fedakârlıklarını, azimlerini ve zor şartlar altında vermiş oldukları mücadeleyi hatırlıyor, bize bırakmış oldukları mirasa sahip çıkarak gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu hissediyoruz. Geçmişten aldığımız ilhamla, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunu, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürmek ve bizden sonraki nesillerin de gurur ve onur duyacakları bir vatan bırakmak temel hedefimiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, milli egemenlik, birlik ve beraberlik kavramlarının anlam ve vücut bulduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında Türkiye’nin büyük bir devlet olduğunu vurgu yapan Başkan Yalçın; “Büyük devletlerin ödediği bedel de büyük olur. Bu topraklardaki varlık mücadelemiz, Sultan Alparslan’ın Anadolu’yu fethi ile başladı, nice zorluklarla sürdü ve nihayetinde 30 Ağustos Zaferi ile son buldu. Bu bedeli öderken canlarını feda eden geçmişlerimize minnet borçluyuz. Bize bu zaferin gururunu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.” ifadelerine yer verdi.

Başkan Büyükkılıç’tan ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, Türk milletinin azim ve kararlılığıyla kazanılan bu zaferin, bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin ne denli güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yayımladığı mesajında eşsiz bir mücadele verilen Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle istiklal mücadelesinin zaferle taçlandırıldığını ifade etti.

“Tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından birisi”

Yıkılan, yakılan ülkenin yeniden ayağa kalktığını ve küllerinden doğduğunu söyleyen Büyükkılıç, Büyük Zafer’in üzerinden 102 yıl geçtiğini belirterek, “Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Türk ordusunun 26 Temmuz 1922’de başlayan ve 30 Ağustos’ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından birisi olmuştur” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, Türk milletinin azim ve kararlılığıyla kazanılan bu zaferin, bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin ne denli güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Bu zaferin sadece askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda milletin birliğinin, beraberliğinin ve vatan sevgisinin en büyük göstergesi olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Başta Cumhuriyet’in banisi, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu topraklar için canını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onların bize emanet ettiği bu güzel vatanı, daima daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Yalçın mesajında, “30 Ağustos Zaferinin 102. yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz” dedi.

Yalçın, “26 Ağustos 1922’de başlayan ve 30 Ağustos’ta büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, en zor şartlarda milletimizin yeniden dirilişinin, geleceğine sahip çıkışının sembolü olmuştur. Ortaya konan azim ve kararlılık, milletimizin istiklali ve istikbali için mücadele ederken hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağının, her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve cesarete sahip olduğunun ispatıdır“ ifadelerini kullandı. Başkan Yalçın, mesajını şöyle sürdürdü:

“Bu toprakları vatan kılmak için ecdadımızın ödediği bedeller ile milletimizin tüm dünyaya örnek olan mücadele azmi, sağlam temeller üzerine inşa ettiğimiz, her geçen gün gelişen ve büyüyen Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir. Aziz Milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı bu kutlu mücadele; ülkemizin bağımsız, çağdaş ve saygın bir devlet olmasının yolunu açmıştır. Bizler geçmişimizden aldığımız bu güç ve ilhamla Türkiye Cumhuriyeti’ni, ilelebet yüceltmeye devam edeceğiz. Aziz Milletimiz, şehit kanlarıyla sulanmış bayrağını indirmeye, vatanına ve mukaddesatına kastetmeye yeltenenlere aynı ruh ve kararlılıkla karşı durmaya her daim hazır olduğunu, 15 Temmuz 2016’da ve terörle mücadelede yine tüm dünyaya göstermiştir ve göstermeye de devam etmektedir. Bu gerçek doğrultusunda sanayiciler olarak üzerimize düşen, milletimizin refahının ve devletimizin gücünün artması için durmaksızın çalışmak, üretmek ve ihracat yapmaktır. Büyük bir coşkuyla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Sanayicilerimizin, Kayserili hemşehrilerimin ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”

Başkan Palancıoğlu’ndan Zafer Bayramı Mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yok edilmek istenilen bir milletin destansı zaferiyle sonuçlanan, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Büyük Zafer’in 102. yıl dönümünü büyük bir gururla yaşadıklarını belirten Başkan Palancıoğlu şu ifadelere yer verdi;

"Tam 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal komutasındaki Türk ordusu, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile büyük bir zafer kazanarak Türk Milleti’nin esaret altında yaşayamayacağını tüm dünyaya göstermiştir. 30 Ağustos’ta gerçekleşen Büyük Zafer, tarihin sayfalarından silinmek istenilen Türk Milleti’nin tarihe damga vurduğu kahramanlığın destanıdır. 1919 yılında Samsun’da Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde başlayan istiklal mücadelesi, tüm imkânsızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zafere taşınmıştır. “ Ya istiklal, ya ölüm” diyerek, esaret altında yaşamayı reddeden aziz milletimizin geleceğe yön verdiği şanlı zaferidir. Cesaret, kahramanlık, vatan sevgisinin tüm dünyaya göstergesi olan Büyük Zafer’in bugün 102. yıl dönümünü kutluyor olmaktan gurur duyuyorum. Aziz ecdadımızın hür bir vatanda özgürce yaşamamız için canıyla, kanıyla bizlere miras bıraktığı cennet vatanı, aynı azim ve kararlılıkla ebediyen ayakta tutacak, bu mirasa canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tüm bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı, büyük bir coşku ve gururla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Şanlı milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.”

Başkan Çolakbayrakdar: "Tarihi zaferlerle dolu bir milletiz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında; “Aziz Milletimiz, 1071’de Malazgirt’te başlattığı şanlı yürüyüşünün ardından, 30 Ağustos’ta bu toprakları bize vatan yapan son zaferin altına imzasını atmıştır” dedi. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Milletimiz, her seferinde tarihimizi şanlı zaferlerle donatmıştır. Aziz Milletimiz, 1071’de Malazgirt’te başlattığı şanlı yürüyüşünün ardından, 30 Ağustos’ta bu toprakları bize vatan yapan son zaferin altına imzasını atmıştır. Milletimiz, çok zor şartlar altında birlik ve beraberlik sayesinde kazandığı Kurtuluş Savaşıyla barış ve huzur ortamını korumaya devam etmektedir. Düşmana karşı 102 yıl önce nasıl mücadele ettiysek, bugün de aynı mücadeleyi verme kararlılığı ile vatandaşlarımızın, Misak-i Milli sınırlarımızın ve hatta İslam Dünyasının güvenliği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, muasır medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanı ve bayrağı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, tüm halkımızın Zafer Bayram’ını en içten duygularımla kutluyorum."

KESOB Başkanı Odakır’dan Zafer Bayramı mesajı

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Zaferimizin 102’nci yılı kutlu olsun” dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Şeyhi Odakır mesajında, Zafer Bayramı’nı hala aynı coşkuyla ve gururla kutlamaya devam ettiklerini söyledi.

Kararlılık sonrasında gelen zafer

Şehrin en büyük sivil toplum kuruluşu olan KESOB’un Başkanlığını yürüten Odakır, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında şunlara değindi:

“Bundan 102 yıl önce Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Türk ordusu, Türk milletini düşmandan kurtarmak ve nihai hedefe varmak için Büyük Taarruz’u planladılar, hayata geçirdiler. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, taarruzdan kesin sonuç almak için doğru zamanı beklemişti ve zamanı gelince de Türk ordusuyla birlikte kararlılıkla harekete geçti. Gazi Paşa tarafından 26 Ağustos 1922 yılında düşmana karşı taarruz emrinin verilmesiyle başlayan Türk milletinin bağımsızlık, özgürlük mücadelesi, günlerce süren kararlı taarruz harekatlarının ardından 30 Ağustos 1922 tarihinde Türk ordusunun kesin bir zafer elde etmesiyle sonuçlanmıştır. Türk milletinin vatan sevgisi, bayrağına olan sevdası, bağımsızlığına olan düşkünlüğü, birlik ve beraberliğinin önemi bayramımız vesilesiyle tekrardan akıllara gelmektedir. Türk milleti, Başkomutanlık Meydan Muhaberesi olarak da bildiğimiz Büyük Taarruz ile özgürlüğüne ne derece düşkün olduğunu bir kez daha göstermiştir. Böyle bir zaferin 102. yılında, başta esnaf ve sanatkarlarımız, üyelerimiz olmak üzere, hemşerilerimizin ve Türk milletinin şanlı Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnetle, rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Ülkemizin ve şehrimizin her alanda verdiği mücadelelerde de Türk milletinin aynı kararlılıklarla birçok şeyin üstesinden geleceğine yönelik inancımızı diri tutuyor, daha nice yıllar bayramımızı aynı coşku ve gururla kutlamayı temenni ediyorum.”