Felahiye - Çandır yolu güçlendiriliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Felahiye ilçesi ile Yozgat Çandır ilçeleri arasında yer alan 'Felahiye-İsabey-Çandır' hattındaki iki ili ve ilçeyi birbirine bağlayan 13 kilometrelik yolda, 20 bin ton asfalt serimi gerçekleştirerek, vatandaşın hizmetine sundu.

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  • 27.11.2023 09:46
  • Güncelleme: 27.11.2023 10:21
Felahiye - Çandır yolu güçlendiriliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Felahiye ilçesi ile Yozgat Çandır ilçeleri arasında yer alan ‘Felahiye-İsabey-Çandır’ hattındaki iki ili ve ilçeyi birbirine bağlayan 13 kilometrelik yolda, 20 bin ton asfalt serimi gerçekleştirerek, vatandaşın hizmetine sundu.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda ilçelerdeki kırsal mahallelerde yol, asfalt, kilitli parke, sosyal tesislerin yapım, bakım ve onarım gibi hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Kayseri Felahiye ilçesi ile Yozgat ili Çandır ilçesi arasında yer alan ’Felahiye-İsabey-Çandır’ hattındaki iki ili ve ilçeyi birbirine bağlayan ve çok fazla trafik yoğunluğu olan yolda, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Ekipler, yolun alt yapısında güçlendirme ve genişletme çalışmaları yaparak yolu daha güvenli hale getirdi.

Mevcut hali sathi kaplama olan ve gerek yoğun trafik gerekse de ağır tonajlı araçların geçmesi nedeniyle sık sık bozularak bakım onarım ihtiyacı doğuran yoldaki çalışmalarda, 20 bin ton asfalt serimi yapan ekipler, 13 kilometrelik yolu daha konforlu ve güvenli bir şekilde vatandaşların hizmetine sundu.

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İHA

Kayseri Gündem
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