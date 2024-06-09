Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul’da 16 bin 464 bin oy alan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım’ı geride bırakarak yeniden başkanlığa seçildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu’nda gerçekleşti. İki gün süren kongrede bugün oylama gerçekleştirilirken toplam 47 sandıkta 27 bin 489 üye oy kullandı.

İlk olarak 3 Haziran 2018 tarihinde 16 bin 92 oy alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, 26 Haziran 2021’de ise tek aday olarak girdiği seçimde 6 bin 459 oyla göreve geldi. 6 yıl önce seçimde yarıştığı Aziz Yıldırım ile yeniden rakip olan Koç, bugün oyların 16 bin 464’ünü alarak üst üste 3. seçimi kazanmayı başardı. Yıldırım ise 10 bin 483 oy aldı.

Ali Koç’un başkanlığını yapacağı yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

"Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Sait Ergun Özen, Fethi Pekin, Mustafa Hakan Safi."

Yönetim Kurulu yedek üyeler: Ali Alper Alpoğlu, Selma Altay Rodopman, Mustafa Kemal Danabaş, Eren Ali Dişli, Özgür Özaktaç, Cenk Öztanık, Rıfat Perahya.