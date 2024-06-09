Sivaslılar Konfederasyonu Başkanını seçti

Bugün yapılan Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda İsa Gün başkanlığa seçildi.

Sivaslılar Konfederasyonu Başkanını seçti
Kayseri GündemEditör

Bugün yapılan Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nda İsa Gün başkanlığa seçildi.

Olağan Genel Kurul’da yapılan seçimlerin ardından başkanlığa seçilen İsa Gün yaptığı açıklamada; "Bu minvalde oylarını bize veren hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İlçe ve köy dernek başkanlarımızla birlik ruhunu sağlayıp Kayseri ilinde yaşayan Sivaslı hemşehrilerimize hizmeti kendimize misyon etmiş bulunmaktayız. Yeni yönetim kurulumuza başarılar dileyerek saygı ve hürmetler dilerim" ifadelerini kullandı.

Sivaslılar Konfederasyonu Başkanını seçti
İHA
Kayseri Gündem

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