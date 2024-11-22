Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Kayseri'ye geldi.

Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de
Kayseri GündemEditör

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Kayseri’ye geldi.

Kayseri Havalimanı’nda taraftarlar tarafından karşılanan futbolcular ve teknik heyet kalacakları takım otobüsü ile konaklayacakları otele doğru hareket etti. Otel önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarların yanına giden Teknik Direktör Jose Morinho da taraflarla fotoğraf çekilerek forma imzaladı.

Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşması yarın 16.00’da başlayacak.

İHA
Kayseri Gündem

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