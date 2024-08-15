Festival ve eğlence belediyeciliğine son!

Geçtiğimiz yıl eğlence ve festival belediyeciliği adı altında çok kısıtlı bir azınlığı eğlendirmeye kendilerini adayan belediyeler ne yazık ki bu yıl tasarruf tedbirleri nedeniyle bu tür etkinlikleri yapamadıkları için hayıflanıyorlar.

Kamunun parasının festival ve eğlence adı altında marjinal bir azınlığı eğlendirmek için harcanmasına tepki gösteren vatandaşlar, geçtiğimiz yıl festivalde tavan yapan Kayseri Belediyelerinin hepsine tepki göstererek büyük oranda oy kaybetmelerine neden olmuşlardı.

Eğlence ve festival etkinliği yapamayan belediyeler, belediye ile direk irtibatlı olmayan bir kısım harici eğlence ve festival düzenleyerek, kamuda tasarruf tedbiri yasağını delmeye çalışıyorlar.

Geçtiğimiz ay sonu, Kocasinan Belediyesi'nin Dragon Festivalinden sonra, İncesu'da yapılan 'O ses Bu ses yarışması' eğlence etkinliği de kamuda tasarruf tedbirleri engelini aşmaya yönelik teşebbüslerden bazıları.

İLMEK:Bu yıl tasarruf tedbirleri nedeniyle gerçekleştiremeyeceğiz konserlerimizi ama daha büyüğünü, daha güzelini, daha etkinini bir sonraki dönemlerde gerçekleştireceğiz

O ses bu ses yarışması programında konuşan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, “İncesu büyüyor değişiyor gelişiyor. Bunun için gayret ediyoruz. Bu gelişime katkı sunmak adına bugün de Kervansaray Han işletmecimiz Muhammet İlhan’ın bir organizasyonu oldu. Bizde burada misafiriz. Geldik. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Vatandaşlarımız zaten böyle etkinlikleri aç. Bizler sıklıkla bu tür etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Bugün de böyle bir etkinliği hemşehrimiz gerçekleştirdi. Biz de iştirak ettik. İncesu büyüyor, bütün Kayseri’yi İncesu'ya çekiyoruz marinamızla, ziplineımızla, tarihi mekanlarımızla. İncesu dahada büyüyüp gelişecek. Merkez ilçe olmanın avantajını da kullanarak İncesu’yu sadece Kayseri değil, Türkiye'ye duyurmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki Kayseri'de en etkili, en etkin konserin biz üzüm festivalinde yapmıştık. Bu yıl tasarruf tedbirleri nedeniyle gerçekleştiremeyeceğiz konserlerimizi ama daha büyüğünü, daha güzelini, daha etkinini bir sonraki dönemlerde gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.