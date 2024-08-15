Tarihi kervansarayda müzik eğlencesi düzenlendi

Başkanı Mustafa İlmek: “Vatandaşlarımız zaten böyle etkinlikleri aç!"

İncesu Karamustafapaşa Kervansaray'ında Ahmet Kızılışık ve Murat Eryücel anısına ‘O Ses Bu Ses Yarışması’ gerçekleştirildi. Etkinliğe İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve vatandaşlar katılım sağladı. Jüri koltuğunda ise Hakkı Bulut, Yunus Bülbül ve Nesli yer aldı. Yarışmacılar Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Fantezi Müziği ve Pop müzik dallarında yetenekleri sergiledi. Yarışmacıların performanslarının ardından sanatçılarda vatandaşlara sevilen parçalarını seslendirdi.

Vatandaşların bu tür konser ve etkinliklere aç olduğunu ifade eden Başkan İlmek, galiba kamunun neden tasarruf tedbirlerine yöneldiğini, hayat pahalılığı ve enflasyon nedeniyle açlık sınırının altında yaşayanların yüzde doksanları geçtiğinden habersiz.