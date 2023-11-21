FETÖ'den aranan şahıs polisten kaçamadı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranması bulunan bir şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adli makamlara sevk edildi.