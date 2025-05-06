Kıbrıs'tan dönen Başarılı Teknofest Ekibine Coşkulu Karşılama

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen ve 132 paydaş kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenen büyük festivalde, ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen "Damlalardan Enerji, Geleceğe Kazanç Projesi" sosyal inovasyon yarışmasında birinciliği kazanan çocukların sevincine ortak olunuyor. Kayseri Havalimanı’nda gerçekleştirilen görkemli karşılama töreninde, talebeleri ve öğretmenleriyle gurur dolu anlar yaşandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, törende yaptığı konuşmada, 670 bin proje arasından Türkiye birinciliğiyle dikkatleri çeken minik inovasyoncuları kutladı. Yalçın, "Dünyanın ve Türkiye'nin dikkatini çeken bu başarı, bizim için çok özel. Talas İnovasyon Merkezi'nde yetişen çocuklarımız, teknik bilgi ve yaratıcılıklarıyla büyük bir başarıya imza attılar. Merkezimiz iki yıldır faaliyet gösteriyor ve birçok yetenekli öğrenciyi buluşturuyoruz. Bu başarımız, Türkiye çapında aldığımız birincilik bizi gerçekten gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Türk bayrağı ve güllerle karşılanan çocuklar, özel olarak tahsis edilen çift katlı, üzeri açık otobüsle şehir turu yapıp, başarılarını yöre halkıyla paylaşma fırsatı buldular. Bu anlamlı gün, gençlerin geleceğe umutla bakmasını sağlarken, bölgeye de genç inovasyoncuların gurur dolu yüzleri kadar, ilerleme ve gelişme mesajı geçti.