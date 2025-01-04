FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan aranan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. (30) yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. (30) yakalanarak cezaevine teslim edildi.