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FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan aranan firari yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. (30) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan aranan firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. (30) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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