Vali Gökmen Çiçek, 'Ödül törenleri Kayseri'nin sosyal hayatına katkı sağlıyor'

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı Ödül Töreni’ gerçekleştirildi. Türkiye Yüzyılı Ödül Töreni’nde olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Heyecanla her sene beklenen MÜSİAD'ın ödül töreninde olmaktan dolayı duyduğum memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. MÜSİAD'ın Türkiye ekonomik hayatında, sosyal hayatında ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Aynı şekilde Kayseri MÜSİAD da, Kayseri'nin ekonomik hayatında, sosyal hayatında olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Sadece ekonomik bir STK değildir. Her meselede elini gövdesini taşın altına koyan saygın hepimizin gönlünde yer etmiş önemli bir STK'dır. Dolayısıyla her yıl MÜSİAD’ın düzenlediği bu günü Kayseri büyük bir heyecanla bekler ve sizin de gördüğünüz gibi bütün bir Kayseri tüm kesimleriyle beraber bu salonda coşkuyla bir araya gelir. Bugün ödül töreni var. MÜSİAD’ın ödül törenlerini büyük bir titizlikle yaptıklarını biliyorum. Büyük bir heyecanla özellikle çalışmaların teşvik edilmesi anlamında düzenlenen bu programın şehrimizin sosyal hayatına da büyük bir etki yaptığını ifade ederek teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerinde bulundu.

MÜSİAD’ın hem ekonomiyi hem de insanı yücelten bir kuruluş olduğunu ifade eden MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “MÜSİAD, misyonu ile sadece bir iş insanları derneği değil, aynı zamanda bir medeniyet hareketidir. Bizler adil bir dünyanın inşası için çalışırken, hem ekonomik hem de insani değerleri yücelten büyük bir davanın temsilcileriyiz. Yüksek ahlak yüksek teknoloji şiarıyla yola çıktığımız bu yolda Allah'ın rızasını kazanmak milletimize ve insanlığa fayda sağlamak amacıyla otuz beş yıldır hep birlikte hiç durmadan çalışıyoruz. MÜSİAD’ın teşkilatlanma anlayışı başarısının ve etkisinin temel taşlarından biridir. Bugün itibariyle yurt içinde seksen dört şubemiz ve temsilcimizle dünyanın seksen dört farklı şehrinde doksan dokuz şube ve temsilcisiyle ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına ulaşan yerel ve küresel ölçekte yaygın bir sermaye topluluğuyuz. MÜSİAD adeta çift kanatlı bir kuş gibi bir kanadı maddiyat için, ticaret için, ekonomi için çarparken öbür tarafta da maneviyatımızı, manevi değerlerimizi, yardım faaliyetlerimizi insanlara hizmet etme noktasındaki çalışmalarımıza aksatmadan devam ediyoruz. Çünkü bizim davamız hakkın ve adaletin davasıdır. Bu yolda aklımız her adımdan bu kutlu davayı daha yukarıya taşımaya kararlıyız. Bugün MÜSİAD çatısı altından bir araya gelen her bir kardeşimiz bu kutlu davanın neferlerisiniz” şeklinde konuştu.

Öte yandan MÜSİAD’ın sadece maddiyat düşünen bir kuruluş olmadığını ifade eden MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, “MÜSİAD Kayseri olarak bizler gençlerimizin sosyal aktiviteleri olan yönlendirmesinin yanında onları aynı zamanda mesleki eğitim noktasında da eğiterek gelecekte devralacakları çalışma ortamını hazırlamak ve bu konuda iş dünyamızın ihtiyacı olan iş gücünün ahlaki, sosyal, milli ve dili değerlerine bağlı bu gençleriyle buluşturmak istiyoruz. Bizler sadece ekonomiyle ilgilenen sadece maddiyat düşünen, sıradan bir sivil toplum kuruluşu değiliz. Bizler içinde millet sevgisi, vatan sevgisi olan, vatanın her bir karış toprağında yaşanan sorun ve sıkıntılara ilgisiz kalmayan bir sivil toplum kuruluşuyuz” diye konuştu.