Fetö terör örgütü üyesi 2 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda terör örgütüne üye olmak suçundan 2 şahıs yakalandı.

Fetö terör örgütü üyesi 2 şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 Yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. (51) ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. (56) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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