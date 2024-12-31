Fetö terör örgütü üyesi 2 şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda terör örgütüne üye olmak suçundan 2 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 Yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. (51) ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. (56) yakalanarak cezaevine teslim edildi.