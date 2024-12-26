Fetö terör örgütünden aranan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli firari yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne mensup şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Hakkında "Terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (42) yakalanarak cezaevine teslim edildi.