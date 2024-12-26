Fetö terör örgütünden aranan firari yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli firari yakalanarak cezaevine gönderildi.

Fetö terör örgütünden aranan firari yakalandı

 

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne mensup şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Hakkında "Terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (42) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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