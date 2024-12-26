Büyükşehir ve ORAN, istişare toplantısı yaptı

Toplantıya, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, birim başkanları ve uzmanlar katılırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ise Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Etüt Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı ve ekibi temsil etti.

Projeler Değerlendirildi

Toplantıda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hali hazırda yürüttüğü projeler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Ayrıca, 2025 yılı için beklenen destek çağrılarına ilişkin proje fikirleri detaylı bir şekilde ele alındı. Kayseri’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin geliştirilmesi ve bölgesel kalkınma stratejilerinin daha etkili bir şekilde uygulanması konularında çeşitli öneriler sunuldu.

Bölgesel Kalkınma Hedefleri

Kayseri’nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayan bu toplantı, bölgesel kalkınma stratejilerinin etkili bir şekilde uygulanmasını amaçladı. Katılımcılar, Kayseri'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak projeler üzerinde yoğunlaştı ve bu projelerin hayata geçirilmesi için atılması gereken adımları tartıştı.

ORAN Kalkınma Ajansı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu iş birliği, Kayseri'nin geleceği için büyük önem taşıyor. Toplantının sonuçları, şehrin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olacak.