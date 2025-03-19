FETÖ üyesi ihraç imam yakalandı
Kayseri'de FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç imam yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca yürütülen çalışmalar neticesinde; Yozgat Ağır Ceza İlamat Masasının kararı ile FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç imam Kocasinan İlçesi mülki sınırları içerisinde saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, gerekli yasal işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.