FETÖ üyesi ihraç imam yakalandı

Kayseri'de FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç imam yakalanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ üyesi ihraç imam yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca yürütülen çalışmalar neticesinde; Yozgat Ağır Ceza İlamat Masasının kararı ile FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası  bulunan meslekten ihraç imam Kocasinan İlçesi mülki sınırları içerisinde saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, gerekli yasal işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle trafiğe kapalı yollar bildirildi
Kayseri’de kar yağışı nedeniyle trafiğe kapalı yollar bildirildi
'Araç temizliği ve bakım fiyatları 2-3 kat arttı'
“Araç temizliği ve bakım fiyatları 2-3 kat arttı”
Kırşehir - Kayseri arası yoğun tipi nedeniyle ulaşım aksadı
Kırşehir - Kayseri arası yoğun tipi nedeniyle ulaşım aksadı
Hes Kablo ve Erciyes Çelik işçileri zam için iş bırakma eyleminde
Hes Kablo ve Erciyes Çelik işçileri zam için iş bırakma eyleminde
CHP İl Başkanı Keskin: 'Milletin yerine karar vermek bir darbedir'
CHP İl Başkanı Keskin: “Milletin yerine karar vermek bir darbedir”
Döviz ve altın piyasasında rekor yükseliş
Döviz ve altın piyasasında rekor yükseliş
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!