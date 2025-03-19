Kayseri’de kar yağışı nedeniyle trafiğe kapalı yollar bildirildi

Kayseri’de akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterirken merkezde de kar yağışı hakim oldu. Yağan kar sebebiyle ulaşımda aksamalar olmaması adına ekipler tarafından kontroller yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise 19.03.2025 17.30 saati itibarı ile yol durumları hakkında bilgilendirme yaptı.

Kayseri-Malatya karayolu, Kayseri-Gürün karayolu ve Kayseri-Göksun karayolunda hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak yol araç trafiğine kapalı.

Pınarbaşı- Gürün Karayolu, Pınarbaşı-Kahramanmaraş karayolu ve Pınarbaşı- Kayseri karayolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.



Kayseri-Erciyes yolu, hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak ve yol trafiğe açık.

Kayseri/Nevşehir karayolu, hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak ve yol trafiğe açık. Kayseri/ Ankara karayolu, hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak ve yol trafiğe açık.

Kayseri/Sivas karayolu, hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak ve yol trafiğe açık.

Kayseri/Yozgat karayolu, hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak ve yol trafiğe açık.

Kayseri/ Niğde karayolu, hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak ve yol trafiğe açık.