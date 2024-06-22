Feyzullah Keskin: 'Bu olaylara sebebiyet verenlerin başını okşayarak Kayseri'de huzuru sağlatamazsınız'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin; dün ki saldırıya tepki göstererek; “Bu olaylara sebebiyet verenlerin başını okşayarak Kayseri’de huzuru sağlatamazsınız” dedi.

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin; Milletvekili Aşkın Genç ile beraber parti binasında basın toplantısı düzenleyerek; Pınarbaşı ilçesinde belediye meclis üyesi adayı olan Şerafettin Bahadır’ın uğradığı saldırıya tepki gösterdi. Keskin; “Eğer bir mesaj verilmek isteniyorsa o mesajı aldım ve cebime koydum. Dün akşam saatlerinde Şerafettin Bahadır kardeşimiz önce araçla takip ediliyor, bir köyde önü kesiliyor. Oradan kurtularak 112’yi arıyor ve takip edildiğini söylüyor. Bir sonraki köyde aynı araç önünü kesiyor ve “kızım içerde, kızımı bırakayım ve nereye istiyorsanız geleyim” diyor ama delikanlılık, racon kızının ve ailesinin yanında birine yapılmaması gerekir. Aslında hiç yapılmaması gerekir ama kızının yanında vahşice sopalarla girerek darp edilip, arkasından ayaklarına ateş edip, en sonda da havaya ateş ederek mesaj vermeye çalışıyorlar. Mesajı aldık ama kirli oynanmak istenen oyunların aleti olmayacağız. Ülkemizde buna benzer olaylar farklı şekilde yapıldı. Kayseri’de bunun yapılmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

“Uzun zamandır Kayseri’de devletin gücü arkaya alınarak terörizm estirilmektedir” diyen Keskin; “Sarız Belediye başkanlığı kendi partililerince basılıyor ve başkan darp ediliyor. Bunu yapanların akıbetleri ne oldu. Arkasından televizyon kanalı basılıyor, belediye meclis üyesi öldüresiye dövülüyor. 60’a yakın insan tespit edilidği halde basit bir olay gibi kalınıyor. Sıkıntılar yaşanıyor ve sonuç olarak bakıldığı zaman bunları güçlendirecek eylemler yapılmakta ve olaylar basit gibi gösterilip bunlara cesaret verilmektedir. Herkese seslenmek istiyorum. Bu olaylara sebebiyet verenlerin başını okşayarak Kayseri’de huzuru sağlatamazsınız. Bir ahlaksızlık, bir terörizm yaşatılıyorsa ucu nereye giderse gitsin bunun mutlaka takipçileri olmalısınız. Biz bunun takipçisi olacağız. Bunların cezalandırılmaması bugün kızının önünde dövülmesine sebep oluyor. Bu olay basit bir aile kavgasına indirmeye çalışmak kimsenin haddi değildir. Bunu böyle yapıyorlarsa Kayseri’ye yazık ediyorlar. İçimiz kan ağlayarak da olsa sağ duyu çağrısı yapıyoruz. Bu olayların Kayseri’de de yaşanmaması için her şeyi yapıyoruz. Aynı hassasiyeti diğer partilerden ve kuruluşlardan da bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ise, “Kayseri’de Atatürk heykeline saldırı ile bayram başladı ve bayram tatilinin son günlerinde dün de Cumhuriyet Halk Partili bir kardeşimiz bugün komada ölümle cebelleşiyor. Acaba bir insanın canına karşın 100 tane Pınarbaşı kazansak ne olur? Bin tane Pınarbaşı Belediye Başkanlığı kazanılsa kaybedilse 1 Şerafettin Bahadır’ın canına değer mi? Biz kesinlikle değmez diyoruz. O can hayatta olsun hiçbir belediyemiz olmasın gerekirse. Bunu artık insanların hazmetmesi lazım. Kayseri bunları hak etmiyor. Kayseri çok müstesna bir şehir ama ne yazık ki bu tip olaylarla konuşuluyor. Tüm dualarımız yaralı kardeşimizin kurtulması için. O canımız hayata dönsün gerisi bizim için laf-ı güzaf diyorum” diye konuştu.