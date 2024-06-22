Melikgazi'de kavşak düzenlemesiyle trafik rahatlıyor

Melikgazi Belediyesi şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak için kavşak ve yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde yeni kavşak düzenleme projesini hayata geçirdi. Trafiğin daha güvenli seyretmesi için yeni kavşak düzenleme çalışmalarını tamamladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Değerli hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak ve ilçemizin her noktasına modern ulaşım imkanlarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimizde her geçen gün araç sayısı artıyor. Bununla birlikte doğal olarak trafikte bazı saatlerde yoğunluk meydana gelebiliyor. Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde yaptığımız yeni kavşak düzenlemesi ile trafiği daha güvenilir, konforlu ve akıcı hale getirdik. Yeni kavşak çalışmamız ile araçların trafikte bekleme sürelerini azaltarak yakıt tasarrufuna katkıda bulunmayı, yayalarımızın yolun karşı tarafına daha güvenli bir şekilde geçmelerini hedefliyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini arttırmak ve günlük hayatlarını pratikleştirebilmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Hürriyet Mahallesi’ndeki yeni kavşak düzenlememiz için titiz bir şekilde çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.