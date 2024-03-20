FIFA'dan Kayserispor'a yine transfer yasağı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’a süresiz, Adana Demirspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Ankaragücü’ne ise üç transfer dönem tranfer yasağı geldiği kaydedildi. Süper Lig takımları yanısıra Birinci Lig'de şampiyonluğa koşan Eyüpspor da üç transfer dönemi yasak geldi. Kayserispor’dan konu ile ilgili henüz açıklama gelmedi.