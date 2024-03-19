Başkan Hüseyin Akay'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri Pancar Ekicileri Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın annesi Hacı Kadın Akay'ın cenazesi defnedildi.

Başkan Hüseyin Akay'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri Pancar Ekicileri Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın annesi Hacı Kadın Akay, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Anne Akay’ın cenazesi, Bünyan Camiikebir’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. 
Cenaze törenine katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, Akay ailesinin yakınları ve vatandaşlar, Başkan Akay’ı bu acı gününde yalnız bırakmadı.

1ha

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