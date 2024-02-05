Fikir adamı Mahmut Fidanil vefat etti
Üsdat Necip Fazıl çizgisinde, Büyük Doğu Camiasının geçmişteki önemli neferlerinden, fikir ve gönül adamı Mahmut Fidanil Vefat etti.
Üsdat Necip Fazıl çizgisinde, Büyük Doğu Camiasının geçmişteki önemli neferlerinden, fikir ve gönül adamı Mahmut Fidanil Vefat etti.
1949 kayseri doğumlu olan Mahmut Fidanil'in cenaze namazı bugün Hulusi Akar Camiinde öğle namazı müteakip kılındıktan sonra defnedildi.
Matbuat sektörü tarihinde 'Filmci Mahmut' olarak da anılan, basınyayın sektörüne önemli katkıları olmuş bulunan Fidanil'e Mevla Rahmet eylesin.
Haber Merkezi
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