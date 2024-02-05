Kayseri'de İnşaat Mühendisleri Odası, 'asrın felaketini' değerlendirdi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği Yardımcısı Halil Ceylan, 6 Şubat’ta depremiyle ilgili yaptığı açıklamada, “6 Şubat depremleri büyüklüğü, şiddeti, yıkıcılığı ve ivmeleri açısından yer bilimcilerin ve sismologların da beklentisini aşan depremlerdir” dedi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği Yardımcısı Halil Ceylan, 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında basın açıklaması düzenledi.

6 Şubat depremlerinin büyüklüğü, şiddeti, yıkıcılığı ve ivmeleri açısından yer bilimcilerin ve sismologların beklentisini aşan bir deprem olduğu söyleyen Halil Ceylan, ”Resmi verilere göre 50 binden fazla insanımızı yitirdiğimiz, yaklaşık 40 bin binanın yıkıldığı, 200 binden fazla binanın ise ağır hasar aldığı 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti. Şüphesiz 6 Şubat depremleri büyüklüğü, şiddeti, yıkıcılığı ve ivmeleri açısından yer bilimcilerin ve sismologların da beklentisini aşan depremlerdir. Oldukça geniş bir coğrafyada etkili olan can ve mal kaybının bu kadar büyük olduğu 6 Şubat depremlerinin, toplumsal bir travma olarak uzun yıllar etkisini sürdüreceği de bir gerçektir” şeklinde konuştu.

6 Şubat depreminin Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden biri olduğunu ifade eden Ceylan, “Bu kadar büyük ve yaygın depremler karşısında kayıpları sıfıra indirmek belki mümkün olmayabilirdi fakat ortaya çıkan yıkımın ve kayıpların böylesi dehşet verici seviyelerde olmasının önüne geçmek pekala mümkündü. Dünyada her yıl ortalama olarak Richter ölçeğine göre 7,0 ve üzeri 19 deprem olmaktadır. Ancak bunlardan sadece bazılarının yıkıcı etkisi olmaktadır. Bu etki depremin niteliğinden çok gerçekleştiği bölgedeki yaşam alanlarının maalesef kırılganlığından kaynaklanmaktadır” ifadelerini kullandı.