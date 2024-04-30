Filistin Bayrağı açan şampiyona Siyonist tehdit

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Necmettin Erbakan Akyüz, Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü ortaya koyarak, "Orada Filistin bayrağı değil de İsrail bayrağı açmış olsaydım. Avrupa Federasyonu bana bu cezayı vermezdi" ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLUĞUNU ELİNDEN ALIRIZ' TEHDİDİNDE BULUNDULAR

Yaşananların ardından konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Akyüz, Filistin'e verdiği destek nedeniyle Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından şampiyonluğunun geri alınabileceğine yönelik tehdit edildiğini söyledi.

Hakkında bir de soruşturma açan Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu'na çektiği video ile tepki gösteren Akyüz şu ifadeleri kullandı:

"Soruşturma açmak, şampiyonlukları almak, ceza vermek... Dünya, Avrupa ne şampiyonluğum varsa elimden alın. Beni bunlarla korkutup geri adım attırabileceğinizi düşünüyorsanız, aklınızı peynir ekmekle yemişsiniz gerçekten. Bebek katillerine karşı yapmış olduğum protestoyu kalkıp, 'bizim değerlerimize aykırı böyle şeyler' diyerek soruşturmak açmak. Senin değerin yok. Ne değeri? Ne vicdan, ne insanlık, ne haysiyet... Hiçbir şey yok sizde. Aşağılıksınız! Aşağılık bile değilsiniz, seviyeniz bile yok sizin. Almazsanız da, ceza vermezseniz de adam değilsiniz ulan!. Dünya şampiyonluğundan daha gurur verici bir şekilde taşıyacağım o cezayı."