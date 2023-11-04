Filistin İçin Özgürlük Konvoyu bu akşam Kayseri'de olacak

Gazze'deki mazlumların sesine ses verebilmek için Türkiye'nin dört bir yanından binlerce araç, ve on binlerce vicdan sahibi Filistin dostu,  bugün sabah itibarıyla yola çıktılar. Özgürlük Konvoyu Cumartesi günü akşam saatlerinde Kayseri'de olacak.

PAYLAŞ
  • 04.11.2023 14:36
  • Güncelleme: 04.11.2023 14:36
Filistin İçin Özgürlük Konvoyu bu akşam Kayseri'de olacak

Cumartesi gecesinin toplanma merkezi ilan Kayseri ve Konya'de geçirecek olan konvoy, Pazar sabah 08.00'itibarıyla bu merkezlerden Adana İncirlik Üssü istikametine yola çıkacaklar.

Gazze’deki mazlumların sesine ses verebilmek için Türkiye’nin dört bir yanından binlerce araç ve on binlerce vicdan sahibi Filistin dostu Cumartesi akşam toplanma merkezi olan Kayseri'de bir araya gelerek, saat: 20.00'deki Filistin Gecesi programına katılacaklar.

Siyonist vahşete karşı tepkilerini dile getirip, muhatabına haykırmak amacıyla ‘Filistin İçin Özgürlük Konvoyu’ sloganıyla Türkiye genelinden vatandaşlarımızın katılımıyla oluşan kafile  Pazar saat: 14.00'de Adana’daki İncirlik Üssü’ne ulaşacak.

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Görev değişikliği yaşayan hekim sağlık ocağındaki eşyaları da götürdü

Görev değişikliği yaşayan hekim sağlık ocağındaki eşyaları da götürdü

'Maharetli Eller' kendi gününde kendi yerinde

'Maharetli Eller' kendi gününde kendi yerinde

Vekil Özdemir sordu, Bakan Bayraktar yanıtladı: '1 diplomalı güneş enerjisi, 438 lisanssız güneş enerjisi bulunuyor'

Vekil Özdemir sordu, Bakan Bayraktar yanıtladı: “1 diplomalı güneş enerjisi, 438 lisanssız güneş enerjisi bulunuyor”

Develi Belediyespor, deplasmanda galibiyet arayacak

Develi Belediyespor, deplasmanda galibiyet arayacak

Stephane Bahoken ilk golünü attı

Stephane Bahoken ilk golünü attı

Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Çok Okunanlar
1
İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

2
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

3
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

4
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

5
'LGBT Konseri İptal Edilmelidir'

‘LGBT Konseri İptal Edilmelidir’

6
Akkışla'nın yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu

Akkışla’nın yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Filistin İçin Özgürlük Konvoyu bu akşam Kayseri'de olacak

Filistin İçin Özgürlük Konvoyu bu akşam Kayseri'de olacak

Büyükşehir Spor A.Ş. 1'inci Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı

Büyükşehir Spor A.Ş. 1'inci Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı

DAHA FAZLA
Hem yöresel ürünleri tanıtıyorlar hem para kazanıyorlar

Hem yöresel ürünleri tanıtıyorlar hem para kazanıyorlar

Milletvekili Çopuroğlu: 'Belediye seçimleri için anketler bitmek üzere'

Milletvekili Çopuroğlu: 'Belediye seçimleri için anketler bitmek üzere'

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Eski Dedeman Orta Okulu'nun yeri şehre nefes aldıracak

Eski Dedeman Orta Okulu'nun yeri şehre nefes aldıracak

Büyükkılıç'a İç Anadolu'nun En Başarılı Belediye Başkanı Ödülü

Büyükkılıç'a İç Anadolu'nun En Başarılı Belediye Başkanı Ödülü