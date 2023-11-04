Filistin İçin Özgürlük Konvoyu bu akşam Kayseri'de olacak

Cumartesi gecesinin toplanma merkezi ilan Kayseri ve Konya'de geçirecek olan konvoy, Pazar sabah 08.00'itibarıyla bu merkezlerden Adana İncirlik Üssü istikametine yola çıkacaklar.

Gazze’deki mazlumların sesine ses verebilmek için Türkiye’nin dört bir yanından binlerce araç ve on binlerce vicdan sahibi Filistin dostu Cumartesi akşam toplanma merkezi olan Kayseri'de bir araya gelerek, saat: 20.00'deki Filistin Gecesi programına katılacaklar.

Siyonist vahşete karşı tepkilerini dile getirip, muhatabına haykırmak amacıyla ‘Filistin İçin Özgürlük Konvoyu’ sloganıyla Türkiye genelinden vatandaşlarımızın katılımıyla oluşan kafile Pazar saat: 14.00'de Adana’daki İncirlik Üssü’ne ulaşacak.