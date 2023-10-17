Filistin Yürüyüş Kafilesi Niğde Yolunda

Yağmurlu havaya rağmen geçtiğimiz pazar günü Kayseri'den hareket eden yürüyüş ekibi, İncesu ve Yeşilhisar menziline ulaşıp birer gece konakladıktan sonra, üçüncü gün yaklaşık 100 km'lik bir mesafeyi geçerek Niğde'ye ulaşmış olacaklar.

Bu anlamlı girişimin öncüleri, Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerine karşı bir duruş sergilemek ve uluslararası toplumun dikkatini çekmek maksadıyla "Filistin için yola çık" çağrısı ile sadece bir sembol olarak değil, aynı zamanda toplumun bir araya gelerek güçlü bir dayanışmanın da pratik örnekliğini ortaya çıkarmak istiyorlar.