  • Haberler
  • Niğde
  • Film sahnesi gerçek oldu, deney yapan öğrenciler yaralandı

Film sahnesi gerçek oldu, deney yapan öğrenciler yaralandı

Niğde'de bir okulda ders sırasında yapılan deneyde 8 öğrenci üzerlerine sıçrayan sülfürik asit ve çinko karışımından yaralandı.

Film sahnesi gerçek oldu, deney yapan öğrenciler yaralandı
Kayseri GündemEditör

Niğde’de bir okulda ders sırasında yapılan deneyde 8 öğrenci üzerlerine sıçrayan sülfürik asit ve çinko karışımından yaralandı.

Olay, Niğde Merkez Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Ders esnasında sülfürik asit ve çinko karışımının öğrencilerin üzerine sıçraması sonucu yaşanan kazada; E.Ç. (13), M.S. (13), E.M.B. (14), M.Y. (15), M.S. (15), Y. D. (14), E.K. (14) ve B. E.K. (14) yüz, ense, karın ve diğer bölgelerinde 1. derecede yanık oluştu. Durumun ihbar edilmesinin ardından okula sevk edilen sağlık ekipleri öğrencileri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne sevk etti. Yaşanan kaza sonrası öğrencileri hastanede ziyaret eden Niğde Valisi Cahit Çelik, çocukların sağlık durumları hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenilirken yaşanan olayla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığı bildirildi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Gastronomi Günleri başladı
Kayseri'de Gastronomi Günleri başladı
'Atıktan Sanata' rölyef sergisi büyük ilgi gördü
'Atıktan Sanata' rölyef sergisi büyük ilgi gördü
Vali Çiçek, 'ERVA Spor Okulları kötülüğe karşı bir meydan okumadır'
Vali Çiçek, “ERVA Spor Okulları kötülüğe karşı bir meydan okumadır”
İYİ Parti'den istifa açıklaması: 'Yoklukları eksiklik yaratmaz'
İYİ Parti’den istifa açıklaması: 'Yoklukları eksiklik yaratmaz'
Vali Çiçek: 'ERVA Spor Okulları Projesi çığ gibi büyüyor'
Vali Çiçek: 'ERVA Spor Okulları Projesi çığ gibi büyüyor'
İYİ Parti'den istifa eden Göker Gözütok, muhalefete göz kırptı
İYİ Parti'den istifa eden Göker Gözütok, muhalefete göz kırptı