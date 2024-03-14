Final Türkiye'nin tamamında hizmet veren bir kuruluştur

Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği (TÖDER) ve Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, Kayseri’de önemli açıklamalarda bulundu.

“Final olarak Türkiye’nin tamamında varız”

Finalin Türkiye’ye insan yetiştirme hedefiyle yola çıktığını ve bunu 5 milyon 100 bin öğrenci ile gerçekleştirdiğini söyledi. İbrahim Taşel, “230 okulumuz, 400 üzerinde kursumuz var. Okullarımızda insan yetiştirirken, kurslarımızda takviye çalışmalarımız devam ediyor. 7 yıl önce Kıbrıs Girne’de bir Üniversite kurduk. Bu Üniversitemiz KKTC’nin saygın ve tercih edilen Üniversitelerinden birisi haline geldi. Kalite hassasiyetimiz orada da devam ediyor. Üniversitemiz, 30 Bölümü ile hem Türkiye’ye hem de Dünya’ya hizmet ediyor. Yetiştirdiğimiz her insanı Türkiye Cumhuriyeti’ne hediye ettik. Final’in hiçbir zaman geri planı olmadı” dedi.

Taşel, “Elazığ doğumlu olmama rağmen Anneanne tarafımızdan Kayseri ile bağlantımız mevcut. Dolayısıyla Kayseri Kültürünü de yakından tanımaktayım. Türkiye’de 44 yıldır eğitimcilik yapıyorum, çeyrek asrın üzerinde de Kayseri’de eğitim faaliyetleri yaptık yapmaya devam ediyoruz. Önce dershane olarak başlayan süreç okul, dershane, kurs oldu ama her zaman eğitimin bir tarafında olduk. Şu ana kadar Final, Türkiye genelinde 5 milyon 100 bin öğrenci okutmuş bir kurum. Alanında en çok insana dokunan bir eğitim kurumu olarak devam ediyor. ‘Final’in dışında Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER)’nin Başkanlık görevini yürütüyorum” dedi.

Taşel pandemi ve deprem süreçlerinde yaşanan zorluklara da dikkat çekerek, “Pandemi ile birlikte okullarımız Avrupa ortalamasından daha fazla kapalı kaldı. Dünyada son sıralarda okulları açan ülkelerden biriyiz. O dönemde okulların açık tutulması gerektiğini çok anlattık ama maalesef tam etkili olamadık. Pandemi de okulların kapanması, çocukların uzaktan eğitime geçmesi onların ve ailelerinin psikolojik olarak eğitime bakışlarında birtakım sıkıntılar meydana getirdi” şeklinde konuştu.

İbrahim Taşel, “Türkiye’de, Kayseri’de dünyaya gelen her çocuk New York’ta dünyaya gelen çocukla yarışıyor. Sınırlar çok aşıldı, dolayısıyla acımasız dünya yarışında çocuklarımızın ön plana çıkması gerekiyor ve bunun için ‘Eğitim Şart’ ” diyerek sözlerini tamamladı.