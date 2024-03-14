Kayseri'de trafik magandalarına denetimler devam ediyor

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetimler devam ediyor.

Kayseri'de trafik magandalarına denetimler devam ediyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetimler devam ediyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 07-13 Mart tarihleri arasında abartı egzoz, drift ve yüksek ses müzik ile kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 19 araç ve sürücüye abartı egzoz kullanmaktan, 4 araç ve sürücüye drift yapmaktan, 32 araç ve sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 130 araç ve sürücüye de sürücü belgesiz ve geçersiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Ayrıca denetimlerde 29 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 6 araç ve sürücüye yönetmeliğe aykırı ışık kullanmaktan işlem yapılırken, 11 araç da trafikten men edildi.

Kayseri'de trafik magandalarına denetimler devam ediyor
Kayseri'de trafik magandalarına denetimler devam ediyor
İHA
Kayseri Gündem

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