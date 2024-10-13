Finans Analisti İslam Memiş , 'Bu kadar kalabalık olacağını şahsen beklemiyordum'

Kayseri’de 11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Birbirinden farklı standların yer aldığı geleneksel Kayseri Kitap Fuarı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınıyla da kitap severlerle buluşacak.

Fuarla ilgili düşüncelerini dile getirdikten sonra enflasyon hakkında konuşan Memiş,“Gayet heyecanlı ve kalabalık bi ortam var.Ben bugünlük geldim ama bu şekilde görmek hoşuma gitti.Bundan sonra ki yıllarda da gelmeye devam edeceğim ben gayet memnun kaldım. Bu kadar kalabalık olacağını şahsen beklemiyordum. Fuarın şehir merkezine yapılması da ayrıca çok güzel olmuş.Son bi kaç yıldır Türkiye'de ve Dünya'da altındaki değer artışları ve bundan sonra ki süreçlerde değer artışı sürecek mi diye izlenim verdiler. Bu konuda insanların altına olan yatırım ilgisi de devam ediyor.Enflasyonist bi ortamdan geçince insanlarda haliyle enflasyona karşı parasını nasıl koruyabiliiz gayreti içinde bu durumu çözmeye gayret ediyorlar.Geride bıraktığımız on ay boyunca altın yine ikinci sırada ki yatırım aracıdır.Tabii sadece getirim olarak yatırım aracı değildir.Altın konusunda Türkiye 'de alınan kararlar yeni mevzuatlarda dikkat çekiyor.Altın hem dünya için hem de Türkiye için önemli olmaya devam edecektir.Kısaca TL olarak geri dönüşümden ziyade bi varlık aracı olarak görüyoruz.Altını sadece bi rakam olarak değil fiziki bi varlık statüsü olarak da düşünüyoruz.Altın her geçen yıl kendinden biraz daha söz ettirmeye devam edecektir.Enflasyonist dönemde malının değeri artınca herkes kendini zengin zannediyor.Enflasyon böyle bişey değil geldiği zaman da kolay kolay gitmez.Şu anda da kolay gitmediğini görüyoruz.Tüm dünyanın belası da enflasyondur. İnsanlar iliklerine kadar fakirliği hissediyor.Alım gücünün düştüğünü anlıyor.Alamadığı içinde eskinin kıymetini daha iyi biliyor.Her ne kadar bugün merkez bankaları enflasyonla mücadele etse de kısmen zaman zaman dinlenme modu olacaktır.Sonuç itibariyle iki gün önce cuma günü amerika enflasyon verisi açıklandı ve bu rakam yüzde iki buçuktur. Ama aylık verisine baktığımız da 0,2 puanlık bi artış vardır.Buna rağmen Türkiye'de enflasyon beklentinin üzerindedir. Rakamlar ben geçici değilimdir diyor.Kalıcı ve bununla mücadele etmek kolay değildir.Ekonominin kanserli hücresi de ekonomidir” şeklinde konuştu.