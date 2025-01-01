Fiyatları katlanınca, kuruyemişe olan talep azaldı

Yılbaşı günlerinde rağbet gören kuruyemiş, sofraları süslemeye devam ediyor. Peki bu yılbaşında kuruyemişe vatandaşların talebi ne yönde oldu. Geçen seneye oranla talep konusunda düşük bir rakamla karşılaştıklarını ifade eden Kuruyemiş İşletmecisi İbrahim Eldek,"Yeni yılda, geçen yıllara göre oldukça düşük bir rakamla karşılaştık. Oranlı olarak söyleyecek olursak, geçen seneye göre yaklaşık yüzde 51 oranında bir düşüş var. Tabii ki, bu düşüş fiyatlara bağlı, çünkü geçen yıla göre bazı ürünlerde yüzde 50, hatta yüzde 100 oranında artış oldu. Fiyatlarımız şu anda değişiyor; birinci kalite, ikinci kalite ve üçüncü kalite ürünlerimiz var" ifadelerinde bulundu.

'250 TL'LİK FINDIĞI BU YIL 500 TL'YE SATIYORUZ'

Öte yandan Kuruyemiş fiyatlarından söz eden Kuruyemiş işletmecisi İbrahim Eldek," Biz birinci kalite satıyoruz ve bu nedenle fiyatlarımız biraz daha yüksek. Mesela geçen yıl sattığımız 250 TL'lik fındığı bu yıl 500 TL'ye satıyoruz. Yani fiyatlar aşağı yukarı yüzde 100 artmış durumda. Bundan sonra fiyatların çok fazla artacağını düşünmüyorum, ancak büyük firmalar tabii ki fiyatları anormal şekilde artıracaklardır. Yasal olarak, özellikle ay çekirdeği gibi ürünlerde, ciddi bir rağbet vardı zaten. Sattığımız ürünlerin başında ay çekirdeği yer aldı" şeklinde konuştu.