Kayserispor - Bodrumspor maçını hakem Yasin Kol yönetecek

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Ligin 18’inci haftasında oynanacak olan müsabakalarda görev alacak olan hakemler açıklandı. Pazar günü saat 16.00’da başlayacak olan Bodrumspor – Kayserispor maçını Trabzon bölgesi hakemi Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Mert Bulut yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Ömer Tolga Güldibi görevlendirildi. Yasin Kol bu sezon son olarak Kayserispor’un deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçı yönetmişti.

Süper Ligin 18’inic hafta müsabakaları ve karşılaşmalarda görev yapacak olan hakemler şu şekilde;

3 OCAK CUMA:

20.00 Alanyaspor - Konyaspor: Zorbay Küçük

20.00 Ç.Rizespor - Beşiktaş: Ozan Ergün

4 OCAK CUMARTESİ:

13.30 Adana Demirspor - Başakşehir: Erkan Özdamar

16.00 Antalyaspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Galatasaray - Göztepe: Alper Akarsu

20.00 Samsunspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen

5 OCAK PAZAR:

13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Cihan Aydın

16.00 Bodrum FK - Kayserispor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Oğuzhan Çakır