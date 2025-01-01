Kayserispor - Bodrumspor maçını hakem Yasin Kol yönetecek
Süper Ligin 18'inci haftasında oynanacak olan Bodrumspor – Kayserispor maçını hakem Yasin Kol yönetecek.
TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Ligin 18’inci haftasında oynanacak olan müsabakalarda görev alacak olan hakemler açıklandı. Pazar günü saat 16.00’da başlayacak olan Bodrumspor – Kayserispor maçını Trabzon bölgesi hakemi Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Mert Bulut yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Ömer Tolga Güldibi görevlendirildi. Yasin Kol bu sezon son olarak Kayserispor’un deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçı yönetmişti.
Süper Ligin 18’inic hafta müsabakaları ve karşılaşmalarda görev yapacak olan hakemler şu şekilde;
3 OCAK CUMA:
20.00 Alanyaspor - Konyaspor: Zorbay Küçük
20.00 Ç.Rizespor - Beşiktaş: Ozan Ergün
4 OCAK CUMARTESİ:
13.30 Adana Demirspor - Başakşehir: Erkan Özdamar
16.00 Antalyaspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Galatasaray - Göztepe: Alper Akarsu
20.00 Samsunspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen
5 OCAK PAZAR:
13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Cihan Aydın
16.00 Bodrum FK - Kayserispor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Oğuzhan Çakır