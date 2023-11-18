Fren yerine gaza basınca olanlar oldu

Sivas'ta sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil yoldan çıkıp park halindeki araçlara ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.

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  • 18.11.2023 15:20
  • Güncelleme: 18.11.2023 15:20
Fren yerine gaza basınca olanlar oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil yoldan çıkıp park halindeki araçlara ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre olay Sivas-Ankara karayolu Toptancılar kavşağı yakınlarında meydana geldi. M.P. idaresindeki 58 ADC 764 plakalı Citroen marka otomobil seyir halindeyken trafik yoğunluğunu fark edince yavaşlayarak yan yola geçmek istedi. İddialara göre, sürücü fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil ana yoldan çıkarak yol kenarındaki yeşil alanı geçip park halindeki iki araca ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerinde olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Direğin devrilmesi ihtimaline karşı kazaya karışan park halindeki iki araç olay yerinden başka bir tarafa çekildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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