Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 10 araca ve 4 iş yerine zarar verdi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde freni boşalan kamyon, 10 araca ve 4 iş yerine zarar verdikten sonra durabildi.

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 10 araca ve 4 iş yerine zarar verdi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde freni boşalan kamyon, 10 araca ve 4 iş yerine zarar verdikten sonra durabildi.

Edinilen bilgiye göre; ilçede bulunan Yeni Sanayi Sitesi’ne tamir için getirilen kamyon, iddiaya göre freninin boşalması sonucu geri geri giderek, 4 iş yerine ve 10 araca çarptı. Kamyon bir süre daha ilerledikten sonra dururken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri de inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 10 araca ve 4 iş yerine zarar verdi
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 10 araca ve 4 iş yerine zarar verdi
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 10 araca ve 4 iş yerine zarar verdi
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 10 araca ve 4 iş yerine zarar verdi
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 10 araca ve 4 iş yerine zarar verdi
İHA
Kayseri Gündem

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