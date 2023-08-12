Freni patlayan kamyonet önce 4 araca, ardından yayaya çarptı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde freni patlayan kamyonet, 4 araca çarptıktan sonra kaldırımda bekleyen yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya, hastanede tedavi altına alındı.

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  • 12.08.2023 13:57
  • Güncelleme: 12.08.2023 14:03
Freni patlayan kamyonet önce 4 araca, ardından yayaya çarptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde freni patlayan kamyonet, 4 araca çarptıktan sonra kaldırımda bekleyen yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Argıncık Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana gelen kazada İ.U. idaresindeki kamyonet, freninin patlaması sonucu yol kenarında park halindeki 38 FJ 944, 38 HF 412, 58 HK 345 ve 50 ACT 715 plakalı araçlara ve ardından kaldırımda bulunan yayaya çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan yaya ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonetin çarptığı araçlarda hasar oluşurken, kamyonet çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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