Garipçe yolunda kaza: 2’si ağır 3 yaralı

Kaza, Kayseri’nin İncesu İlçesi bağlı Garipçe yolunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 35 AAE 34 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Yaralılara ilk müdahale yoldan geçenler tarafından yapıldı. 2'si ağır olan 3 yaralı araçtan çıkarıldı.

Yaralılar daha sonra olay yerine gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza yapan araç ise kullanılmaz hale geldi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.