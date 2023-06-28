Çıkan yangında 6 araç küle döndü

Olay, Kayseri’nin Kocasinan Bulvarı üzerinde bulanan, Galericiler Sitesi'nde bir galeri dükkanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürürken dükkanda bulunan 6 araç ise küle döndü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.