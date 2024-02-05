Gazeteci Azim Deniz, ameliyata alındı
Silahlı saldırıya uğrayan Gazeteci Azim Deniz, şehir hastanesinde ameliyata alındı. Deniz'in hayati tehlikesini bulunmadığı öğrenildi.
Gazeteci Azim Deniz, sabah saatlerinde evden çıkarken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında Azim Deniz’in yanında bulunan oğlu, Deniz’i Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan müdahale sonucunda karın ve kasık bölgesine iki kurşun isabet ettiği belirlendi. Deniz, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi.
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