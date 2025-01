Gazeteci Azim Deniz'i silahla yaralayan A.T.'nin cezası belli oldu

Olay, 5 Şubat saat 08.30 sıralarında, gazeteci Azim Deniz’in Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki evinin otoparkında meydana geldi. Azim Deniz, işe gitmek için evinden çıktığı sırada apartmanın otoparkında bekleyen A.T.(45), Azim Deniz'i takip edip tabancayla yaraladı. Yaralı gazeteci, Kayseri Şehir Hastanesi'nde ameliyat edildikten sonra normal odaya alındı. Olayın şüphelisi A.T. ise Yozgat Sorgun İlçesi’nde yakalandı. Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen A.T. ifadesi alındıktan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Sanık hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık A.T. ile taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatı duruşmada, “Müvekkilimizin kasten öldürülmeye teşebbüs edildiğini görüyoruz. Öldürmeye teşebbüs suçlamasına katılıyoruz. Husumet konusuna katılmıyoruz. Bütün deliller sahihtir. Sanığa indirim verilmeksizin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını istiyoruz. Kararla birlikte sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz” dedi.

SANIK: ÖNCEKİ İFADELERİMİ TEKRAR EDİYORUM

İlk duruşmada konuşan tutuksuz sanık A.T., “Azim Deniz, gazeteci. Kendini sosyal medya üzerinden takip ederim. Kendisiyle bir husumetim olmadı. Ben 2 çocuk babasıyım. Müşteki o videoda benimle ilgili videonun altına ‘kolpa’, ‘kolpaçino’ gibi yorumlar söylemiş. Sürekli arkadaşlarım bu sözleri bana söyleyip dışlar oldu. Ben de o video altına yorum yazdım, ‘bana ulaş’ diye. O konu hakkında şikayetim vesaire olmadı. Kendisi bana dönüş yapmadı. Tanıdık birilerine gönderdim. Haber yapmak onun işi ama altındaki ‘yazıyı kaldırtalım’ dedim. Aracı olan Y.Ş. de söylemiş ama dönüş olmamış. Herkes onun yaptığı yorumları söylüyordu bana. Evinin önüne konuşmak için gittim. Biraz bekledim. Sonra kendisi çıktı. Binadan çıktığını gördüm. Arkasından gittim. Aramızda 3-4 metre vardı. Onun arkası dönüktü. Seslendim, elinde çanta vardı. Çantaya hamle yaptı, ben de korktum. Belimdeki tabancayı çıkartıp yere doğru ateş ettim. Onu yaralamak veya öldürmek aklımın ucunda yoktu” demişti. Sanık bugün ki duruşmada ise, “Bir diyeceğim yoktur. Takdir mahkemenizindir” diye belirtti.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığa ‘Kasten yaralama’dan 16 ay 15 gün ve ‘ruhsatsız silah taşımadan’ 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca infaz kesinleşene kadar sanığın adli kontrol kararına devam edilmesine hükmedildi.