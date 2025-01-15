Gazeteci Oktay Ensari'nin ablası son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci ve Medyanet Genel Yayın Yönetmeni Oktay Ensari'nin ablası İlkin Rızvan Ensari, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi, Hulusi Akar Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Geniş Katılımlı Cenaze Töreni
Cenaze törenine, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, önceki dönem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve birçok gazeteci ile merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.