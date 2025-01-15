  • Haberler
  • Gündem
  • Gazeteci Oktay Ensari'nin ablası son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Oktay Ensari'nin ablası son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci ve Medyanet Genel Yayın Yönetmeni Oktay Ensari'nin ablası İlkin Rızvan Ensari, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.

Gazeteci Oktay Ensari'nin ablası son yolculuğuna uğurlandı

Merhumenin cenazesi, Hulusi Akar Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Geniş Katılımlı Cenaze Töreni

Cenaze törenine, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, önceki dönem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve birçok gazeteci ile merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç'tan gelene 'Hoş Geldin', gidene 'Güle Güle' ağırlaması
Başkan Büyükkılıç'tan gelene 'Hoş Geldin', gidene 'Güle Güle' ağırlaması
Kayseri'ye değer katacak projede sona gelindi: Müjdeyi Bakan Uraloğlu verdi
Kayseri'ye değer katacak projede sona gelindi: Müjdeyi Bakan Uraloğlu verdi
Melikgazi Belediyesi'nden 'Önce Aile' Projesi
Melikgazi Belediyesi'nden "Önce Aile" Projesi
Binlerce kuş türünün yaşadığı Sultan Sazlığı her yıl niçin yakılıyor? : Uzmanı açıkladı
Binlerce kuş türünün yaşadığı Sultan Sazlığı her yıl niçin yakılıyor? : Uzmanı açıkladı
Kocasinan, emeklilere yönelik örnek projesini yakında açıklayacak
Kocasinan, emeklilere yönelik örnek projesini yakında açıklayacak
Milletvekili Özdemir'den kırmızı kart siyasetine eleştiri: 'Ciddiyetten uzak'
Milletvekili Özdemir'den kırmızı kart siyasetine eleştiri: 'Ciddiyetten uzak'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!