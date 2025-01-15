Sağlıkta Dijital Entegrasyon Kayseri'de Hayata Geçiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Sağlıkta Dijital Entegrasyon çalışması kapsamında, Kayseri’de ilçe hastanelerinde görev yapan uzman hekimler ile aile hekimleri bir araya geldi.

Etkin Sağlık Hizmeti İçin Sürekli İletişim

Toplantılarda, uzman hekimler ve aile hekimleri arasındaki iletişimin sürekli açık tutulmasının, etkin ve verimli sağlık hizmeti sunmada büyük önem taşıdığı vurgulandı. Ayrıca “Normal Doğum Eylem Planı” hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.

Sağlıkta Entegrasyonun Önemi

Bünyan Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen programa katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, sağlık basamakları arasındaki entegrasyonun yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, “Aile hekimlerimize bazı kolaylıklar ve yetkiler kazandıran bu çalışma, sağlık hizmetlerinin verimliliğinin artmasına büyük katkı sağlayacaktır. Hekimlerimizin destekleri ve özverili çalışmaları ile bu dönüşüme hızlı bir şekilde entegre olacağımıza inanıyorum,” dedi.

Normal Doğumun Önemi

Dr. Erşan, sezaryen doğumun tıbbi gereklilik dışında yapılmasının riskler taşıdığını belirterek, “Gebelerin güvenli bir şekilde normal doğuma teşvik edilmesi, anne ve bebek sağlığını korumak açısından son derece önemlidir,” ifadelerini kullandı.

ilgilendirme programlarına, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Akın, Başkan Yardımcıları Uzm. Dr. Sadi Tacettinoğlu, Uzm. Dr. Seçkin Özsaydı, Dr. Yusuf Doğan ve birim uzmanları da katılım sağladı.