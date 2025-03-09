Gazeteci Oktay Ensari Yoğun Bakımda Entübe Edildi

Kayseri basınının duayen isimlerinden Oktay Ensari, sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı Acıbadem Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. Ensari'nin durumu, meslektaşları ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Gazeteci Oktay Ensari Yoğun Bakımda Entübe Edildi

Gazetecilikte Bir Ömür

Uzun yıllar boyunca Kayseri Haber Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, Doğan Haber Ajansı, Demirören Haber Ajansı, Dünya ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi’nde muhabirlikten büro şefliğine ve bölge müdürlüğüne kadar çeşitli görevlerde bulunan Ensari, aynı zamanda Kayseri Gazeteciler Derneği’nin eski başkanlarındandı. Spor dünyasına olan ilgisiyle bilinen Ensari, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şube Başkanlığı görevini de sürdürüyordu.

Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

Bir süredir Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Ensari, iki gün önce taburcu edilmişti. Ancak zatürre teşhisiyle yeniden rahatsızlanarak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların gözetiminde tedavisi devam eden Ensari’nin ailesi ve yakınları umutla iyi haber bekliyor.

 

Haber Merkezi

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