Kayseri'nin Mirasına Darbe: Market Raflarındaki Sucukların Gerçek Yüzü
Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, şehrin simgesi olan Kayseri sucuğuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sucuğun anavatanı olan Kayseri'de satılan sucuklarla ilgili çarpıcı gerçek...
Aras, şehirdeki denetimlerin yetersiz olduğunu belirterek, satılan sucukların yaklaşık %40’ının Kayseri sucuğu olmadığını ifade etti.
"Ucuz Sucuklara Kayseri Etiketi Yapıştırılıyor"
Başkan Aras, başka vilayetlerden gelen ucuz ve markasız sucukların, "Kayseri sucuğu" etiketiyle satıldığını vurgulayarak, "Bu durum hem şehrin coğrafi işaretli markasına zarar veriyor hem de tüketiciyi aldatıyor. Şehre gelen bir kişi 'Kayseri sucuğu yemek istiyorum' diyor ama maalesef bazen ne yediğini bilmiyor," dedi.
Denetim Eksikliği ve Suistimale Dikkat Çekti
Denetimlerin istenilen seviyede olmadığını belirten Aras, "Tüm dükkanlar haftada bir kontrol edilmeli, yanlış yapan cezasını çekmeli. Bu durum sadece bir ekonomik mesele değil, aynı zamanda Kayseri'nin marka değerine bir saldırıdır," ifadelerini kullandı.